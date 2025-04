Il remake live-action Tangled della Disney è stato sospeso

Per anni, la Disney ha sfornato remake live-action di film popolari. Da Il Re Leone a Biancaneve, questi film sono stati spesso criticati per essere pigri nel migliore dei casi, anche se incassano denaro al botteghino.

Secondo The Hollywood Reporter, questa era Disney ha incontrato un po' di ostacoli, poichéTangled il remake è stato sospeso, secondo gli addetti ai lavori. Il progetto era in fase di sviluppo, con Michael Gracey di The Greatest Showman che era stato scelto per dirigere.

Questa notizia arriva dopo una performance deludente al botteghino per Biancaneve della Disney. Con le polemiche che circondano il film sin dal suo inizio, combinate con recensioni negative, sembra che l'ultimo remake live-action fosse condannato fin dall'inizio.

Tuttavia, questo non ferma immediatamente le ricerche live-action della Disney, poiché abbiamo ancora Lilo & Stitch in uscita quest'anno, insieme al remake di Moana nel luglio 2026. Ma, in seguito, le cose potrebbero cambiare.