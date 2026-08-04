Il Reno ha raggiunto livelli record di minimi in diverse località mentre le ondate di caldo estive continuano a colpire l'Europa

HQ

Recentemente, abbiamo accennato alla notizia che il fiume Reno, che attraversa gran parte della Germania e dei Paesi Bassi, è stato colpito da livelli d'acqua incredibilmente bassi, tutto a causa delle continue ondate di caldo estive che colpiscono gran parte dell'Europa. L'ultimo sviluppo in questo senso è che i livelli dell'acqua hanno raggiunto minimi record in varie località per il fiume, i livelli più bassi mai registrati da quando sono iniziati i registri.

Secondo BBC News, i livelli del Reno a Colonia e a Lobith nella Germania Ovest sono tra i più bassi mai registrati dal fiume, e sembra che peggioreranno solo man mano che le condizioni di siccità in gran parte d'Europa continueranno a prevalere.

Questi bassi livelli fluviali vengono registrati anche in altri fiumi europei, tra cui il Danubio, che attraversa 10 paesi, e anche il fiume Po in Italia.

Così com'è, il 44% delle stazioni di misurazione del Reno afferma che il livello dell'acqua è estremamente basso, mentre il 78% del Danubio registra le stesse informazioni.