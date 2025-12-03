Il Replay 2025 di Apple Music è ora disponibile

HQ

Ogni anno, è uno dei momenti più entusiasmanti quando le piattaforme di streaming musicale lanciano la loro rubrica annuale di riepilogo. Apple Music chiama il loro Replay, e lo menzioniamo perché la funzione è arrivata per il 2025, il che significa che puoi entrare nell'app e vedere quali canzoni e musicisti hai ascoltato di più quest'anno solare.

La funzione è un po' più ampia rispetto agli anni passati, perché non solo puoi avere la playlist tradizionale Replay e vedere chi sono stati gli artisti più ascoltati in streaming per il 2025, ma ora puoi anche vedere quali canzoni hai ascoltato di più durante l'anno, quali album hai ascoltato di più, quali playlist sono state le tue preferite, Le tue stazioni e generi principali, e poi ampliati ulteriormente vedendo i tuoi artisti, album e canzoni preferiti per ciascuno dei 12 mesi individuali.

Quest'anno c'è persino una funzione di confronto, così puoi vedere come le abitudini di ascolto si sono comparate nel 2025 rispetto a ogni mese del 2024, mentre un settore Achievements -simile Milestones mostra quali premi hai superato.

Puoi trovare la funzione andando su Apple Music dove dovrebbe semplicemente chiederti subito se vuoi vivere Replay 2025. Se non lo fa, vai alla pagina Home nell'app per trovarlo.

Annuncio pubblicitario:

Non preoccupatevi, Spotify utenti, perché ci aspettiamo che il servizio apra presto la sua funzione Wrapped.