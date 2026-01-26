Il responsabile di Xbox Game Studios afferma che le nuove uscite avranno più spazio per respirare

HQ

Oggi è più difficile che mai catturare l'attenzione del pubblico, soprattutto nel mondo dei videoludi. Le uscite arrivano così numerose e veloci che è difficile completare uno o due giochi completamente in un anno, figuriamoci completare l'intero calendario. Questo è qualcosa di cui il capo di Xbox Game Studios, Craig Duncan, è fin troppo consapevole. Dopo il 2025, quando grandi annunci e uscite importanti da parte di Xbox si sono un po' sbagliati a vicenda, sta cercando di cambiare strategia nel 2026.

"Penso che idealmente vogliamo distanziare le cose e assicurarci che i giochi abbiano il loro, come ci piace chiamare, ossigeno in quei momenti. È semplicemente molto affollato. Il nostro calendario di uscite è una cosa, ma poi hai il calendario di uscite di tutti gli altri contemporaneamente," ha detto a GamesRadar+ in una recente intervista. "Ci sono pochissime finestre e sempre più partite, e più competizione per il tempo di un giocatore. Ci sono anche film, musica e tutto questo altro materiale che viene inserito. Quindi l'apprendimento è stato questo: non mettiamo cose sopra le nostre cose, e credo che l'abbiamo fatto. Lascia che i nostri giochi abbiano un po' di respiro, anche se è sempre affollato e non c'è mai davvero tempo libero per lanciare qualcosa."

Duncan vuole anche che ci sia una maggiore chiarezza su quali giochi arriveranno il primo giorno su PlayStation 5. Recentemente, è sembrato strano a alcuni fan che Forza Horizon 6 non sarebbe stato lanciato subito su PS5, ma Fable sì, nonostante fossero stati creati dallo stesso sviluppatore.

"Ci sono sempre le realtà dello sviluppo su quando iniziano questi progetti - quanto è grande il team e quali piani abbiamo all'inizio dello sviluppo. Come hai detto tu, quando una strategia cambia, magari hai un piano che esiste con un gioco e magari puoi adottarlo, forse no. Ecco perché. E per essere chiari, questo è un feedback assolutamente legittimo. A volte siamo incoerenti. Vedi alcuni giochi in un solo posto, altri giochi in più posti. Sappi solo che lavoreremo su questo e cercheremo di essere più coerenti in quello che facciamo," spiegò Duncan. "Ma sai, per i nostri creatori di giochi, se fai parte del team di Fable vuoi solo che quante più persone che amano Fable apprezzino il grande lavoro che sta facendo la squadra. Questo è sempre il nostro obiettivo. Raramente è più complicato di così. È come, come possiamo portare questo gioco a quanti più giocatori possibile?"