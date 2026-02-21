Il responsabile marketing di Ghost Ship Publishing rivela la chiave per costruire una comunità forte quanto quella di Deep Rock Galactic

HQ

Con i giochi che hanno cicli di vita più lunghi che mai, una comunità forte sembra fondamentale per sopravvivere in questo mondo di titoli che appaiono e poi scompaiono più velocemente di quanto tu possa capire come cerchino di differenziarsi dagli altri 50 giochi che si contendono il tuo tempo. Deep Rock Galactic e i suoi vari spin-off hanno mantenuto un'eccellente coesione della comunità, e così, quando abbiamo avuto l'opportunità di parlare con Alex Skronski, responsabile editoriale e marketing di Ghost Ship Publishing, non abbiamo potuto fare a meno di chiederci come Ghost Ship mantenga questa comunità.

In particolare, abbiamo chiesto se la community possa dare a Ghost Ship Publishing un vantaggio per organizzare grandi eventi come i Deep Rock Galactic: Survivor - Ultimate Challenge Invitationals. "Non sento che [la comunità sia] una risorsa, sento che sia un dialogo," disse Skronski. "E onestamente lo penso perché Deep Rock Galactic è costruito attorno alla comunità. E molti dei giocatori che amano Deep Rock Galactic amano anche Survivor per quello che è, per ciò che è, per la grandezza che è, per le grandi cose che Survivor fa."

"Lo chiamiamo marketing con sforzo di gomito," continuò. "Dedicare tempo ed energie a mostrare e raccontare cosa stiamo facendo alla comunità, ascoltare la comunità, avere quel dialogo e portare con noi ciò che è importante per la comunità nello sviluppo e nella produzione dei nostri giochi e anche in ciò che facciamo in termini di marketing."

È chiaro che l'approccio di Ghost Ship ha dato i suoi frutti e che, creando quello che sembra un campo di gioco equo con la comunità, ha rafforzato un legame che dura da anni. Dai un'occhiata alla nostra intervista completa per maggiori dettagli sull'approccio di Ghost Ship Publishing al Deep Rock nel video qui sotto: