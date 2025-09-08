Il restauro del Big Ben in lizza per il prestigioso premio di architettura

HQ

Sono stati annunciati i candidati per l'annuale RIBA Stirling Prize per la migliore architettura del Regno Unito di quest'anno. In totale, sono stati selezionati sei edifici che sono in lizza per il premio con il vincitore che sarà incoronato già il 16 ottobre, e fare il taglio è forse il punto di riferimento più famoso del paese.

Il ripristino di Big Ben, che è ufficialmente noto come Elizabeth Tower, ha fatto il taglio, dove è in competizione con Appleby Blue Almshouse, il Hastings House, il London College of Fashion, Niwa House e The Discovery Centre.

Tutti gli edifici sono già vincitori, ognuno dei quali ha una RIBA National Award 2025 al proprio nome, e tutti tranne la Hastings House hanno anche una RIBA London Award 2025, con quell'edificio che invece ha una RIBA South East Award 2025.

Non è chiaro chi vincerà, ma il restauro di Big Ben è di gran lunga l'edificio più noto della lista.

