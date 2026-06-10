Il restauro della nuova Ford Escort ti costerà più di €400.000

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La Ford Escort è ufficialmente tornata, ma non nel modo in cui forse pensavi. Perché questa ha un rapporto potenza/peso migliore rispetto a una Porsche 911 GT3, e costerà più di €400.000.

Questa nuova vettura è stata ufficialmente sviluppata da Boreham Motorworks con il supporto della stessa Ford, e si chiama Escort Mk1 RS. Non è una restomod, è un'auto nuova di zecca ispirata alla Mk1 Escort degli anni '60.

Il motore è il TEN-K della Boreham, un V4 da 2,1 litri con 325 cavalli, che presumibilmente raggiunge i 10.000 giri/min. Dato che l'auto pesa solo 895 chilogrammi, dovrebbe essere davvero piuttosto veloce.

Sebbene assomigli sorprendentemente all'Escort originale, la struttura sottostante è stata pesantemente rielaborata. Il passo è stato allungato, la rigidità del telaio aumentata del 50% e un nuovo assale posteriore in alluminio e titanio riduce drasticamente il peso non sospeso.

Naturalmente, tutto questo ha un prezzo sconvolgente. L'Escort Mk1 RS parte da circa €415.000 prima che i clienti inizino ad aggiungere opzioni. Saranno costruiti solo 150 esemplari, e la domanda sembra essere stata così forte che tutti i posti di produzione sono stati presumibilmente messi in discussione quasi immediatamente.