Il riconoscimento facciale potrebbe presto essere obbligatorio in GTA Online

Stanco dei ragazzini piagnucolosi che rovinano la tua esperienza online? Rockstar ha la soluzione, o almeno potrebbe, se giochi a GTA Online. Secondo quanto riferito, lo studio si sta preparando a implementare il riconoscimento facciale come forma di verifica dell'età.

Secondo il noto insider Tez2, Rockstar Games ha iniziato a testare il codice interno che include istruzioni come "Verifica la tua età per accedere a GTA Online". Molto probabilmente, questa è una risposta diretta alle nuove leggi del Regno Unito che richiedono il riconoscimento facciale per accedere ai contenuti per adulti online.

I giocatori più giovani potrebbero presto dover affrontare pesanti restrizioni o, nel peggiore dei casi, essere completamente bloccati da GTA Online. La tecnologia, che i critici hanno definito al limite della censura, dovrebbe essere implementata a livello regionale in un primo momento. Ma secondo alcuni esperti, l'implementazione globale potrebbe avvenire già il prossimo anno.

Onestamente? Forse è giunto il momento che l'industria tracci una linea dura. Se questo aiuta a mantenere i contenuti soggetti a limiti di età al loro posto, potrebbe essere una vittoria sia per gli sviluppatori che per i giocatori maturi.

Che cosa ne pensate: troppo lontano o finalmente giusto?