Il rilassante Camper Van: Make it Home è appena stato lanciato su PC

HQ

Mentre alcuni di voi potrebbero essere impegnati con il loro nuovissimo Nintendo Switch 2, i giocatori PC sono probabilmente alla ricerca di qualcosa di eccitante e fresco per questo giugno e, per fortuna, lo spettacolo Wholesome Games Direct ci ha coperto.

Durante l'evento in corso, è stato appena confermato che Camper Van: Make it Home, un gioco adorabile e rilassante sulla costruzione della propria casa su ruote, è sorprendentemente caduto in ombra ed è ora disponibile su PC tramite Steam. Sì, il gioco è stato lanciato ed è disponibile per tutti per provare e giocare.

Venendo dallo sviluppatore Malapata Studios, per chiunque sia curioso di sapere se questo gioco è l'ideale per loro, assicurati di andare qui per scoprire perché dovresti relazionarti con il protagonista del gioco.