Il riscaldamento globale porterà a temperature record nei prossimi cinque anni

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Considerando che nei paesi dell'Europa meridionale come la Spagna stiamo già vedendo temperature superiori ai 35°C prima ancora che giugno inizi, e con il Regno Unito nel mezzo di un'ondata di caldo senza precedenti, è chiaro a tutti che il mondo sta diventando un posto molto, molto caldo. E ora un nuovo rapporto delle Nazioni Unite e del Met Office del Regno Unito (grazie, Reuters) prevede un aumento delle temperature globali di 1,5 gradi Celsius entro il 2030, il che significherebbe essenzialmente che l'Accordo sul Clima firmato dalla maggior parte dei paesi del mondo (ma non dai principali inquinatori e produttori di gas serra, come la Cina, Russia, o Stati Uniti), firmati a Parigi nel 2015, sarebbero falliti.

Sulla base di dati e modelli esistenti, si stima che il ghiaccio artico (che attualmente si sta riscaldando più rapidamente del resto del mondo) si scioglierà durante marzo nei prossimi cinque anni nel Mare di Barents, nel Mare di Bering e nel Mar di Okhotsk, portando a eventi meteorologici più severi nell'emisfero settentrionale. Un forte nuovo evento El Niño (un riscaldamento periodico delle temperature superficiali del mare nel Pacifico centrale e orientale, tipicamente tra i nove e i dodici mesi) è previsto per questo inverno, che potrebbe durare fino al 2027, portando le temperature globali a livelli potenzialmente record dovuti al riscaldamento dell'Oceano Pacifico.

Sebbene le prospettive non siano buone, entrambe le organizzazioni avvertono che è ancora possibile invertire i danni che tale riscaldamento potrebbe causare alla vita sulla Terra se i governi lavoreranno insieme per impegnarsi nella lotta contro il riscaldamento globale.