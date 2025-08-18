Il ristorante stellato Michelin addebita fino a £ 19 per l'acqua

HQ

Tocca per me, grazie. Un nuovo menu a base d'acqua in un ristorante stellato Michelin nel Cheshire, nel Regno Unito, ha sollevato le sopracciglia con il suo menu a base di sola acqua, dove si possono trovare bottiglie a prezzi fino a £ 19.

Lavorando con uno dei cinque sommelier d'acqua del paese, il proprietario di La Popote Joseph Rawlins ha progettato il menu, che consente ai clienti di scegliere tra sette bottiglie d'acqua premium da cui bere. Ce ne sono quattro frizzanti e tre fermi.

Secondo Sky News, le acque tranquille partono da £ 5 e arrivano fino a £ 12, mentre le acque frizzanti partono da £ 5,50 e arrivano fino a £ 19 per un drink del marchio portoghese, The Palace of Vidago. Anche se l'acqua potrebbe non essere rinomata per avere una varietà di gusti, la limpidezza e la purezza delle marche più costose potrebbero farti chiedere che sapore abbia davvero una bottiglia d'acqua da £ 20.

Quanto pagheresti per l'acqua?

