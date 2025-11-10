Il ritardo di GTA 6 arriva al Parlamento della Polonia: "Questo è un enorme scandalo"

HQ

Quando Rockstar Games ha ritardato GTA 6 la scorsa settimana, l'annuncio ha creato scalpore in tutto il mondo, dominando i social media e le comunità di gioco. Ora, la saga dei ritardi di GTA 6 si è spostata nelle sale del Parlamento polacco.

Durante una sessione del Sejm, Witold Tumanowicz, deputato di Chełm e membro del partito di estrema destra Confederazione, ha sollevato il ritardo in una dichiarazione ironica che è diventata rapidamente virale dopo essere stata pubblicata sul subreddit r/GTA6.

"Un'ora fa, Rockstar Games ha annunciato che GTA 6 sarà posticipato al prossimo anno. Questo è un enorme scandalo. Francamente, se la gente non scende in piazza dopo una cosa del genere... Non so cosa accadrà", ha detto Tumanowicz.

Puoi guardare il video qui sotto ed ecco alcune battute dopo che è diventato virale:

Hi everyone! Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026. We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and deserve. We want to thank you again for your patience and support. While the wait is a little longer, we are incredibly excited for players to experience the sprawling state of Leonida and a return to modern day Vice City. Sincerely, Rockstar Games.

