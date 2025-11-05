Il ritorno degli astronauti cinesi è stato ritardato dopo che la navicella spaziale è stata colpita da detriti

HQ

Il ritorno sulla Terra di tre astronauti cinesi è stato rinviato a tempo indeterminato dopo che la loro navicella spaziale Shenzhou-20 è stata colpita da detriti orbitali, hanno riferito mercoledì i media statali cinesi.

L'equipaggio, che ha volato verso la stazione spaziale Tiangong ad aprile, era stato programmato per tornare questa settimana dopo una missione di sei mesi. I loro sostituti, l'equipaggio della Shenzhou-21, sono arrivati durante il fine settimana e avrebbero dovuto completare una consegna di routine prima della partenza.

La sicurezza dei veicoli spaziali è sotto esame

Secondo la China Manned Space Agency (CMSA), si ritiene che il veicolo spaziale sia stato colpito da un piccolo pezzo di detriti mentre era in orbita. "Per garantire la salute e la sicurezza degli astronauti e il completamento con successo della missione, il ritorno originariamente previsto per il 5 novembre sarà rinviato", ha detto la CMSA.

Le autorità non hanno specificato quando si è verificato l'impatto o quando potrebbe avvenire il ritorno. All'inizio di questa settimana, i media statali hanno mostrato entrambi gli equipaggi condividere un pasto preparato nel primo forno spaziale di Tiangong, suggerendo che non c'erano segni di preoccupazione prima dell'annuncio.

Piano di salvataggio di backup in standby

Il comunicatore aerospaziale cinese Yu Jun, noto online come Steed's Scarf, ha detto che se il veicolo spaziale non sarà ritenuto sicuro per rientrare, verrà attivato un "piano B", dispiegando il veicolo spaziale Shenzhou-22 in standby e il razzo Lunga Marcia 2F già in allerta di emergenza.

Il comandante Chen Dong, a capo del team Shenzhou-20, detiene attualmente il record della Cina per il volo spaziale cumulativo più lungo, più di 380 giorni in orbita, e ha condotto sei passeggiate spaziali, il maggior numero di qualsiasi astronauta cinese.

La Cina continua ad espandere il suo programma spaziale con equipaggio, avendo lanciato 37 missioni e sei voli con equipaggio. Il paese mira a far atterrare gli astronauti sulla Luna entro il 2030 e ha segnalato la sua intenzione di accogliere con favore la cooperazione internazionale su Tiangong, poiché gli astronauti cinesi rimangono esclusi dalla Stazione Spaziale Internazionale secondo la legge degli Stati Uniti.