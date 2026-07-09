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Il ritorno di Carlos Alcaraz dovrà aspettare: mancherà anche il Canadian Open ad agosto

Alcaraz non tornerà prima di metà agosto, al più presto.

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Con le semifinali di Wimbledon in corso proprio ora, i tifosi di Carlos Alcaraz stanno contando i giorni per sapere quando lo spagnolo tornerà in campo, dopo l'infortunio al polso che lo ha tenuto fuori dal campo da aprile, mancando nel frattempo Roland Garros e Wimbledon. Purtroppo, sembra che anche Alcaraz non sarà pronto per il prossimo grande torneo dopo Wimbledon, il Canadian Open dal 1° all'11 agosto.

Il torneo, ufficialmente chiamato National Bank Open, ha annunciato la lista degli iscritti per il singolare maschile, e Alcaraz non si vede da nessuna parte. La lista è in cima a Jannik Sinner, che include anche Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton, Alex de Miñaur, Taylor Fritz o Novak Djokovic. Fondamentalmente, tutta la top 10, tranne Alcaraz.

I tifosi spagnoli dovranno seguire gli altri cinque giocatori spagnoli: Alejandro Davidovich-Fokina (22), Rafa Jódar (25), Jaume Munar (43), Martín Landaluce (61) e Pablo Carreño Busta (72).

Alcaraz ufficialmente non parteciperà a questo torneo, con il sorteggio che si terrà il 31 luglio. L'anno scorso ha saltato anche questo torneo, quindi non difenderà i punti, e ora la domanda è se riuscirà a giocare al Cincinnati Masters 1000 (11-23 agosto), dove è stato campione l'anno scorso. Se anche lui ha mancato, è certo che scenderà al terzo posto nella classifica ATP, anche se Zverev potrebbe superarlo ancora prima se vincerà la semifinale di domani contro Arthur Fery.

Il ritorno di Carlos Alcaraz dovrà aspettare: mancherà anche il Canadian Open ad agosto

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