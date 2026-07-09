Il ritorno di Carlos Alcaraz dovrà aspettare: mancherà anche il Canadian Open ad agosto

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Con le semifinali di Wimbledon in corso proprio ora, i tifosi di Carlos Alcaraz stanno contando i giorni per sapere quando lo spagnolo tornerà in campo, dopo l'infortunio al polso che lo ha tenuto fuori dal campo da aprile, mancando nel frattempo Roland Garros e Wimbledon. Purtroppo, sembra che anche Alcaraz non sarà pronto per il prossimo grande torneo dopo Wimbledon, il Canadian Open dal 1° all'11 agosto.

Il torneo, ufficialmente chiamato National Bank Open, ha annunciato la lista degli iscritti per il singolare maschile, e Alcaraz non si vede da nessuna parte. La lista è in cima a Jannik Sinner, che include anche Alexander Zverev, Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton, Alex de Miñaur, Taylor Fritz o Novak Djokovic. Fondamentalmente, tutta la top 10, tranne Alcaraz.

I tifosi spagnoli dovranno seguire gli altri cinque giocatori spagnoli: Alejandro Davidovich-Fokina (22), Rafa Jódar (25), Jaume Munar (43), Martín Landaluce (61) e Pablo Carreño Busta (72).

Alcaraz ufficialmente non parteciperà a questo torneo, con il sorteggio che si terrà il 31 luglio. L'anno scorso ha saltato anche questo torneo, quindi non difenderà i punti, e ora la domanda è se riuscirà a giocare al Cincinnati Masters 1000 (11-23 agosto), dove è stato campione l'anno scorso. Se anche lui ha mancato, è certo che scenderà al terzo posto nella classifica ATP, anche se Zverev potrebbe superarlo ancora prima se vincerà la semifinale di domani contro Arthur Fery.