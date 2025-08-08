Il ritorno di Dark Fantasy: Heretic + Hexen Remastered è ora disponibile

Affila l'ascia da battaglia, rispolvera la stella del mattino e affila la bacchetta magica: è ora di uccidere il male, vecchio stile. Una delle sorprese più belle di fine estate è arrivata sotto forma di una riedizione raffinata dei classici dark fantasy Heretic e Hexen. Portato a noi nientemeno che da Nightdive Studios, che ha lavorato silenziosamente su questo in background.

La combinazione Heretic + Hexen è ora disponibile praticamente su tutto: Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Game Pass, PlayStation 4 e 5, Switch, Steam, GOG e presto GeForce Now.

Quindi, cosa ha fatto esattamente Nightdive con Heretic e Hexen? In poche parole, hanno martellato nella fucina: queste nuove versioni ora offrono risoluzione 4K, 120 FPS, texture aggiornate e una colonna sonora remixata da Andrew Hulshult. Come se non bastasse, c'è lo schermo condiviso locale per un massimo di otto giocatori e il crossplay online per un massimo di 16.

E la ciliegina sulla torta? Due nuovissime avventure: Heretic: Faith Renewed e Hexen: Vestiges of Grandeur - create in collaborazione tra Nightdive e id Software. In breve, un pacchetto nostalgia di altissimo livello al prezzo di un pranzo fuori - 15 euro.