Il ritorno di Gollum: il nuovo film del Signore degli Anelli uscirà a dicembre 2027

Per tutti voi assetati di altre avventure nel meraviglioso mondo di J.R.R. Tolkien, non disperate. Tra circa due anni e mezzo, è il momento di lasciarsi incantare ancora una volta dalla Terra di Mezzo in The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, secondo Variety. Andy Serkis torna (ovviamente) nei panni di Gollum, ma questa volta è anche lui sulla sedia del regista, con Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens come produttori.

Il film sarà una storia a sé stante ambientata a metà strada tra la festa di compleanno di Bilbo e gli eventi di Moria, con i riflettori puntati su Gollum, come suggerisce il titolo del film. Le riprese sono previste in Nuova Zelanda il prossimo anno e, se tutto andrà secondo i piani, sia Ian McKellen che Viggo Mortensen riprenderanno i rispettivi ruoli. Anche se nulla è ancora deciso al 100%.

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum debutterà il 17 dicembre 2027 e si spera che sarà davvero buono. Teniamo le dita incrociate.

Non vedi l'ora di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum ?