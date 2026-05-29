Il ritorno di José Mourinho al Real Madrid è sigillato e assicurato finché Florentino vincerà le elezioni del 7 giugno

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José Mourinho diventerà allenatore del Real Madrid la prossima stagione, purché Florentino Pérez vinca le elezioni presidenziali del 7 giugno. La sua firma è stata segnalata per settimane, ma poi sono arrivate le elezioni a sorpresa del club, annunciate in anticipo da Florentino Pérez per "salvare il club da una confusione di giornalisti", e l'annuncio del nuovo allenatore è stato posticipato. Tuttavia, secondo i rapporti di Fabrizio Romano e AS, non fu mai messo a rischio.

L'emittente spagnola riporta che Real Madrid e Benfica hanno raggiunto un accordo dopo che la clausola di uscita di Mourinho è terminata lunedì, proprio nel periodo elettorale. Ma Jorge Mendes, l'agente di Mourinho, ha mediato per risolvere la situazione tra i club, con il Benfica che ha rinunciato alle richieste di più denaro dalla vendita di Mourinho in cambio di migliori condizioni per l'arrivo dell'allenatore scelto come suo sostituto, Marco Silva dal Fulham, anch'egli rappresentato da Mendes.

Se tutto andrà secondo i piani e Florentino Pérez batterà Enrique Riquelme alle elezioni, Mourinho sarà annunciato per il Real Madrid entro e non oltre il 10 giugno, per iniziare a lavorare sulla pre-stagione e agli acquisti il prima possibile. Secondo AS, Mourinho si aspetta che il club cerchi uno o due difensori centrali, un terzino destro, un terzino sinistro e due centrocampisti centrali.