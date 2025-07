Il ritorno di Neptune: la console perduta di Sega rinata in forma FPGA

HQ

Nei gloriosi anni '90, Sega stava praticamente sfornando console e add-on, con almeno una mezza dozzina di altri in programma. Ok, una leggera esagerazione, ma a volte è davvero così. Uno dei tanti progetti che non ha mai visto la luce è stato il Neptune: un ibrido tra Mega Drive e 32X, ora resuscitato dal collettivo di giochi brasiliano GamesCare, un gruppo di appassionati appassionati.

Allora, perché il Neptune non è mai stato rilasciato? Semplice: il concetto è stato scartato a favore di concentrarsi sul Saturn, e una volta che Sega se ne è resa conto, il mercato del 32X era troppo piccolo per valerne la pena.

Con la loro nuova versione del Neptune, il team di GamesCare mira a ridare un po' di vita all'eredità del 32X. Come molte console retrò popolari oggi, utilizzano la tecnologia FPGA per ricreare l'hardware in una forma moderna. Il prezzo non è stato ancora annunciato, ma dovrebbe essere in linea con console retrò simili basate su FPGA. Il lancio è attualmente fissato per dicembre.

Ai loro fan scrivono:

"Ciao a tutti, è ora di mostrare il vostro interesse per il GF1 Neptune. La data di uscita è quasi arrivata, dicembre 2025, come abbiamo annunciato alla Gamecom Latam. La nostra missione è quella di portare la console pronta per la consegna in questa data senza alcun tipo di preordine o finanziamento collettivo. Tuttavia, per la nostra migliore pianificazione, è estremamente importante che tutti coloro che intendono acquistare questo lavoro d'amore si iscrivano a questa newsletter. Annunceremo il prezzo il prima possibile, ma posso già dire che sarà nella media per console simili. La generazione a 32 bit sta arrivando".

Hai giocato al 32X in passato e questo nuovo Neptune suscita il tuo interesse?