Il ritorno di Pennywise: dai un'occhiata a questo nuovo teaser di Welcome to Derry

HQ

HBO punta ancora una volta sull'horror, invitando gli spettatori a tornare a Derry e a immergersi direttamente nel passato oscuro e intriso di sangue della città. In altre parole: se soffrite di coulrofobia, state alla larga, perché sì, i clown sono tornati nel menu. O più precisamente: Pennywise lo è.

Welcome to Derry è una nuovissima serie che si svolge decenni prima degli eventi di It, trasportandoci negli anni '60, dove un nuovo gruppo di adolescenti si trova faccia a faccia con lo stesso terrore cosmico che Bill Denbrough e i suoi amici avrebbero combattuto anni dopo.

Il cast comprende Jovan Adepo (3 Body Problem), Chris Chalk (Perry Mason), Taylour Page (Beverly Hills Cop: Axel F) e James Remar (Oppenheimer). E naturalmente, poiché qualsiasi altra cosa sarebbe blasfemia, Bill Skarsgård torna al ruolo che lo ha cementato come una delle icone più terrificanti dell'horror moderno.

HBO promette non meno di tre stagioni di traumi, terrore e orrori indicibili. La prima? Ottobre, perfettamente in tempo per Halloween. Quindi segna i tuoi calendari, fan dell'horror, e dai un'occhiata al teaser qui sotto.