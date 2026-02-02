Il rivale di Luke Littler lo definisce "il più grande giocatore di freccette che sia mai esistito"

HQ

Il giovane Luke Littler (recentemente compiuto 19 anni) ha aggiunto un altro grande titolo alla sua collezione di trofei di freccette, il World Masters, ed è già diventato il terzo giocatore più vincente nell'era PDC. Littler, numero 1 al mondo, ha sconfitto Luke Humphries 6-5, e il giocatore più veterano ha ammesso che Littler è "il più grande giocatore di freccette che sia mai esistito."

Secondo la BBC, Littler ha 11 titoli Major PDC, e solo due giocatori ne hanno più: Michael van Gerwen (48) e Phil Taylor (79).

Littler ha anche elogiato il suo omonimo più grande, dicendo che "Siamo stati io e Luke nel primo major dell'anno e sono sicuro che continuerà." Il ragazzo non ha avuto un percorso facile, avendo sconfitto di misura Gerwyn Price 5-4 in semifinale, e ha ammesso che "è stata una settimana strana e a volte difficile, ma è per questo che combattiamo ogni partita e ogni partita, e ne sono uscito vittorioso."

Littler continua ad aggiungere titoli, dato che all'inizio di quest'anno ha vinto il suo quinto titolo nelle World Series of Darts nella stagione inaugurale di Riyadh in Arabia Saudita.