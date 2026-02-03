Il rivenditore britannico Game sta chiudendo i suoi ultimi negozi, dopo essere entrato in amministrazione consultiva la scorsa settimana

HQ

Non è un segreto che i supporti fisici dei videogiochi stiano attraversando difficoltà, con i fan che si affezionano sempre di più alla facilità di accesso offerta dallo spazio digitale. Con le vendite fisiche che calano sempre di più ogni anno, non è stato esattamente sorprendente sentire che questo avrebbe avuto un impatto anche sui rivenditori basati sul gaming, e nel Regno Unito, un'azienda che ha avuto difficoltà da tempo è Game.

Negli ultimi dieci anni, l'azienda si è spostata ed è finita in amministrazione amministrata per poi ritrovare la sua posizione. Tuttavia, ancora la scorsa settimana, è caduto nuovamente in amministrazione pubblica, e questa volta sembra essere una situazione finale e ineludibile.

Secondo The Game Business, è stato menzionato che Game chiuderà i suoi ultimi tre negozi in tutto il paese, passando a un nuovo approccio in cui ora opererà in modo sottratto a concessioni nei negozi Sports Direct e House of Fraser.

Inoltre, Nick Arran, che ha ricoperto il ruolo di direttore marketing dell'azienda negli ultimi nove anni, lascerà il suo ruolo, con circa 200 persone impiegate in Game in futuro nel ruolo di supporto al dettaglio adeguato.

Game è stato uno dei pochi ultimi rivenditori puramente legati al gaming nel Regno Unito, con la figura principale attualmente in funzione CeX. Con il continuo calo delle vendite fisiche, solo il tempo dirà quanto tempo la strada principale avrà ancora spazio per il retail di videogiochi.