Il rivenditore cinese AliExpress multato da un record di 550 milioni di euro dall'UE

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La Commissione Europea ha multato il colosso del commercio al dettaglio cinese AliExpress, dopo aver dichiarato di non aver rispettato i propri obblighi legali di valutare il rischio di beni illegali e pericolosi sulla sua piattaforma. Il colosso del retail, che conta quasi 200 milioni di utenti solo in Europa, ha risposto alla multa definendola "sproporzionata."

AliExpress prevede di fare ricorso contro la multa, che rappresenta la più grande sosta ai sensi del Digital Services Act. La multa avrebbe potuto essere peggiore, poiché la legge prevede multe fino al 6% del fatturato di un'azienda. Con un fatturato di 122 miliardi di euro lo scorso anno, 550 milioni di euro non si avvicinano davvero. La multa è stata inflitta dopo un'indagine durata due anni su AliExpress, con la Commissione Europea che ha affermato che il colosso del retail non aveva rispettato gli standard UE.

"La diffusione di abbigliamento contraffatto, giocattoli non sicuri, cosmetici pericolosi e altri prodotti illegali e dannosi non è un costo inevitabile per acquisti online - è un mancato rispetto da parte di AliExpress dei propri obblighi", ha dichiarato Henna Virkkunen, responsabile tecnologico dell'UE (tramite la BBC).

"AliExpress è stata e continua a essere impegnata a rispettare i propri obblighi verso i consumatori. Investiamo risorse considerevoli nella valutazione e mitigazione del rischio, nella sicurezza dei prodotti e nella tutela dei consumatori. La decisione di oggi e la multa sproporzionata ignorano il nostro solido quadro di gestione del rischio e i significativi miglioramenti proattivi che abbiamo apportato. Faremo ricorso contro la decisione," ha dichiarato AliExpress in un comunicato.

Non è l'unico grande rivenditore cinese ad affrontare una multa simile. All'inizio dell'anno, Temu ha subito una multa di 200 milioni di euro per aver permesso la vendita di prodotti illegali, inclusi giocattoli per bambini pericolosi.