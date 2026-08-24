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Il robot cinese batte il record mondiale iconico di Usain Bolt
Tiangong Ultra ha vinto i World Humanoid Robot Games a Pechino.
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Quasi 20 anni dopo, il record dei 100 metri di Usain Bolt rimane imbattibile dopo aver corso la distanza in 9,58 secondi. Ora, però, è stato rotto, ma non da un essere umano. USA Today riporta che un robot chiamato Tiangong Ultra del Beijing Humanoid Robot Innovation Center ha percorso la stessa distanza in 9,39 secondi.
A proposito, questo non è il primo robot a correre più veloce di Bolt; Il produttore di smartphone Honor ha raggiunto lo stesso risultato con il suo robot, Lightning, nella stessa gara. Puoi dare un'occhiata nel post Threads qui sotto.