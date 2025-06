Il roguelike di Arkane Lyon Deathloop è gratuito sull'Epic Games Store

HQ

Deathloop, il roguelike del 2021 di Arkane Lyon, è stato reso gratuito sull'Epic Games Store nel rilascio a sorpresa di giochi gratuiti di questa settimana, insieme all'avventura 2D di Sinkhole Studio Ogu and the Secret Forest.

Seguendo due assassini bloccati su una strana isola dove tutti vivono nello stesso giorno più e più volte, Deathloop ti vede cercare di uscire dal giro uccidendo otto individui in un solo giorno per fuggire.

Il modo in cui lo fai dipende praticamente da te, con opzioni più furtive e più brusche che si chiariscono man mano che giochi di più. Se ti sembra un buon momento, è disponibile all'ottimo prezzo di gratis sull'Epic Games Store fino al 12 giugno, a quel punto Two Point Hospital sarà disponibile per l'acquisto.