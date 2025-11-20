Il rover Perseverance della NASA individua rocce su Marte che "non dovrebbero stare lì"

HQ

Il rover Perseverance della NASA ha scoperto una roccia su Marte che sta attirando l'attenzione. La roccia insolita, soprannominata Phippsaksla, è stata avvistata nel cratere Jezero, e gli esperti pensano che possa trattarsi di un raro meteorite di ferro-nichel, fondamentalmente un pezzo di spazio che è precipitato su Marte.

Ciò che rende Phippsaksla così intrigante è quanto sia diverso da tutto ciò che lo circonda. Largo circa 80 centimetri, ha una superficie liscia e lucida che ha catturato immediatamente le telecamere del rover. Lo strumento laser della NASA, il SuperCam, ha confermato alti livelli di ferro e nichel, il che significa che questa roccia non è cresciuta su Marte, ma proviene da qualche altra parte dello spazio.

Anche se i meteoriti non sono una novità su Marte, questa è la prima volta che Perseverance ne trova uno ricco di metalli, forse proveniente dal nucleo di un asteroide di un tempo fa. Gli scienziati sono entusiasti perché rocce come queste agiscono come capsule del tempo, offrendo indizi sulle violente collisioni che hanno plasmato il nostro sistema solare miliardi di anni fa.

Phippsaksla potrebbe persino essere nella "lista VIP" per la prossima missione NASA Mars Sample Return, che mira a riportare le rocce marziane sulla Terra. Anche dopo più di cinque anni di esplorazione del Pianeta Rosso, Perseverance continua a sorprendere gli scienziati, dimostrando che Marte è pieno di segreti pronti a essere scoperti, e a volte hanno la forma di una roccia brillante e dall'aspetto strano.