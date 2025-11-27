La NASA rileva fulmini su Marte per la prima volta

HQ

Il rover Perseverance della NASA ha rilevato piccole scariche elettriche nell'atmosfera marziana, segnando la prima prova documentata di questo tipo sul Pianeta Rosso.

I segnali sono stati catturati tramite registrazioni audio ed elettromagnetiche dal suo strumento SuperCam all'interno del Cratere Jezero, dove il rover è operativo dal 2021.

Comprensione del clima marziano

I ricercatori hanno analizzato 28 ore di registrazioni microfoniche e identificato 55 scariche in due anni marziani, spesso collegate a vortice di polvere e fronti di tempesta di polvere.

Queste scintille, lunghe solo pochi millimetri, sembrano essere causate dall'attrito tra minuscoli granelli di polvere nell'ambiente secco e turbolento di Marte. La scoperta potrebbe cambiare la comprensione del clima marziano, del trasporto della polvere e dei potenziali rischi per future missioni robotiche e umane.