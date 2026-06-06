Il RPG narrativo Ithaca arriverà su PC e console alla fine del 2027

Come parte della trasmissione Day of the Devs, lo sviluppatore The Pixel Hunt è apparso per condividere alcune informazioni sul suo prossimo progetto, un gioco indie considerato un "RPG narrativo da viaggio su strada sulla resistenza climatica."

Conosciuto come Ithaca, questo gioco segue un'avvocatessa per i diritti ambientali chiamata Penelope che fa di tutto per salvare il pianeta. La situazione è un po' più seria di quanto possa sembrare, dato che apparentemente Penelope ha preso qualcuno in ostaggio, e ora la situazione si sta spostando nel decidere se porterà a termine il piano che ha messo in moto o se cambierà idea durante un lungo viaggio verso Itaca.

Essendo un RPG narrativo, aspettati scelte che influenzano la storia e che modificano le statistiche di Penelope per definire la sua personalità, mentre appaiono prove di abilità per determinare dove puoi continuare a progredire nel tuo viaggio più ampio attraverso i paesaggi generati proceduralmente verso una delle sette destinazioni finali.

Previsto per il lancio su PC, PS5, Xbox Series X/S e Switch 2 nell'ultimo trimestre del 2027, potete vedere qui sotto il trailer di annuncio di Ithaca.