Il ruolo di Sydney Sweeney in The Devil Wears Prada 2 è stato tagliato a causa di "differenze creative"

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Se hai intenzione di andare al cinema a vedere The Devil Wears Prada 2 quando uscirà all'inizio di maggio, potresti essere interessato a sapere che il film non vedrà più la partecipazione di Sydney Sweeney.

L'attrice era prevista per apparire nel film dopo essere stata vista sul set l'anno scorso, ma chiaramente non sarà più così. In una dichiarazione fornita a Entertainment Weekly, è stato rivelato che il ruolo di Sweeney è stato cancellato a causa di "decisioni creative" poiché "non funzionava strutturalmente con il resto della serie".

Per quanto riguarda la sequenza in questione, Sweeney avrebbe dovuto apparire come se stessa in un momento che toccava il ritorno di Emily Blunt nei panni di Emily, tutto in un momento che si svolgeva negli uffici Dior di New York.

La domanda ora è se la recente controversia di Sweeney con la sua campagna dei "great jeans " di American Eagle e le sue altrettanto controverse scene di Euphoria: Season 3, che potrebbero anche essere vietate nel Regno Unito, abbiano avuto qualcosa a che fare con la decisione di tagliare da parte dei registi di The Devil Wears Prada 2 ?