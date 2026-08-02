Il Russo Brothers non conferma la durata di Avengers: Doomsday, segnalando solo che il film sarà "sostanziale"

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Quando i biglietti per Avengers: Doomsday sono iniziati a essere messi in vendita qualche settimana fa, i siti web che vendevano questi spot facevano riferimento a una durata per il prossimo film, sottolineando che ci si aspetta uno dei film Marvel più lunghi fino ad oggi, con una durata massima di poco meno di tre ore, il che significa che non sarà all'altezza del gigante che è Avengers: Finale. Ma forse si trattava più di una stima che di una durata ufficiale.

Parlando con Collider, Anthony Russo (metà della coppia regia dei fratelli Russo) ha commentato la durata di Avengers: Doomsday, osservando che nulla è stato ufficialmente fissato finora a causa della post-produzione ancora in corso.

"Siamo nel montaggio, ma non abbiamo ancora finito il film. Stiamo ancora impastando l'impasto, e continuiamo a farlo finché possiamo perché, guarda, il film è così complesso. È così stratificato. Ci sono così tanti personaggi straordinari nel film. Joe ed io amiamo il processo di montaggio, continuiamo a scoprire cose nuove mentre continuiamo a lavorare sul film."

Russo ha poi aggiunto, quando gli è stato chiesto esattamente della durata: "È troppo presto per dire quale sia la durata, ma è sostanziale."

Quindi forse c'è la possibilità che Avengers: Doomsday diventi il film Marvel più lungo fino ad oggi. Dovremo solo aspettare e vedere per il momento.