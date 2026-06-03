Il salvataggio lungo la strada porta a un'amicizia improbabile tra poliziotto e gattino

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Quella che era iniziata come una chiamata di routine per un agente di polizia del Wisconsin si trasformò rapidamente in un'amicizia inaspettata. Il poliziotto statale Brody Schmitz ha recentemente risposto per aiutare un automobilista a una rampa d'ingresso verso l'Interstate 90 quando ha sentito una storia insolita.

Secondo il rapporto, un automobilista ha informato il poliziotto che:

"Aveva visto qualcuno lanciare gattini da un veicolo in movimento"

L'autista ha riferito che qualcuno aveva buttato fuori diversi gattini da un veicolo e, sebbene l'auto del sospetto non sia mai stata trovata, Schmitz ha trovato uno dei gattini sul ciglio della strada. Il piccolo gattino bianco e nero fu prima portato in un rifugio per animali per essere assistito mentre l'agente finiva il suo turno. Ma anche allora, Schmitz aveva già deciso di darle una sede permanente.

Il gattino ora si chiama Toby e si è trasferito con il suo nuovo proprietario. Non è chiaro cosa sia successo agli altri gattini, ma per Toby quel giorno drammatico si concluse con una nuova casa e un compagno insolito sotto forma di un poliziotto.