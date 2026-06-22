Il Samsung Galaxy Watch ha un brutto inizio

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La serie Galaxy Watch di Samsung ha una buona fetta del mercato complessivo degli smartwatch, ma il 2026 è partito con difficoltà, come riportato da Google 9 to 5.

Un nuovo rapporto di Counterpoint Research afferma che il mercato globale degli smartwatch è cresciuto del 4% su base annua nel primo trimestre del 2026, ma non è così positivo per il Galaxy Watch di Samsung.

Il rapporto ha rilevato che le spedizioni delle serie Galaxy Watch sono diminuite del 28% su base annua nel primo trimestre del 2026. Ciò significa che la quota di mercato di Samsung è scesa dal 7% nel primo trimestre 2025 a solo il 5% nel primo trimestre 2026.

Come confronto, le spedizioni di Apple Watch sono cresciute del 21%, attribuite alla crescita in Cina e Europa e al Watch SE 3, Huawei del 12% e Xiaomi del 9%. Anche la categoria "Altri" è diminuita del 3%, includendo marchi come il Pixel Watch di Google.

Samsung è pronta a lanciare la sua prossima serie Galaxy Watch - il Galaxy Watch 9 - a luglio insieme ai suoi nuovi pieghevoli.