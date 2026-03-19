Il San Diego Comic-Con Málaga 2026 annuncia date, espansione e miglioramenti

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Il San Diego Comic-Con Málaga si sta già preparando per la sua seconda edizione. Lo sta facendo dopo il suo primo evento dello scorso settembre, che ha attirato circa 100.000 partecipanti e si è rivelato favoloso in termini di spirito comunitario, molto buono nei contenuti e piuttosto caotico nell'organizzazione. Ed è proprio questa promessa di un'organizzazione migliore, supportata da un cambio di gestione, uno dei pochi dettagli finora noti sull'evento.

Ma proprio questa mattina, il San Diego Comic-Con Málaga 2026 è stato ufficialmente svelato. Noi di Gamereactor, che vi ha già fornito la migliore copertura di SDCCM 2025, l'abbiamo coperto in diretta per portarvi qui gli ultimi aggiornamenti.

L'evento ha presentato per la prima volta David Glanzer, presente lo scorso anno, rappresentante del marchio SDCC International come responsabile della comunicazione e della strategia. Parlando di "un evento nuovo per la Spagna e l'Europa", ha detto che sono rimasti colpiti dal risultato e dalla popolazione andalusia, promettendo "esperienze ancora migliori" quest'anno.

Fernando Piquer, il nuovo direttore della SDCCM, è poi salito sul palco per ringraziare tifosi e organizzatori, prima di riconoscere gli errori:

"L'anno scorso ci ha insegnato alcune lezioni molto specifiche, e voglio chiarirlo: ci sono state cose che non sono andate come speravamo, e da quest'anno in poi mi assumo la responsabilità di questo (...) Vi ringrazio per averci tenuto a standard elevati"

Ha poi annunciato: il San Diego Comic-Con Málaga si terrà dal 1 al 4 ottobre 2026.

Piquer ha poi descritto un'espansione dell'area espositori con una nuova sala di 9.000 metri quadrati, con l'obiettivo di raddoppiare lo spazio espositivo dell'anno scorso. Allo stesso modo, Artists Alley si trasferirà fuori dalla Hall H per avere uno spazio temporaneo ampliato "per un'esperienza migliore per gli artisti".

Allo stesso modo, Gaming Plaza (l'area dei videogiochi) uscirà dalla sala espositiva e avrà una zona separata con ingressi propri per renderla "più fluida e ordinata". Così che "le code, dovevo menzionarle, siano più ordinate. Ma vi avverto: ci saranno delle file" (per le stelle più ambite). E poi ha lasciato scappare un nome di battesimo: Simon Bisley (Lobo) sarà al SDCCM 2026, perché dovrete fare la fila per avere il suo autografo.

Infine, Piquer annuncia un'offerta di catering migliorata, più ampia e più accessibile per i fan. "Vogliamo che i tifosi se ne vadano dicendo: Voglio rivivere questa esperienza l'anno prossimo"

Le date di vendita dei biglietti e dell'accreditamento saranno annunciate molto presto. I partecipanti alla prima edizione del 2025 avranno priorità.

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