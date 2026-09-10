Il San Diego Comic-Con Málaga 2026 rivela il suo programma finale a tre settimane dall'inizio

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San Diego Comic-Con Málaga 2026 sta entrando nel retratto finale in vista della sua seconda edizione, che si terrà dal 1 al 4 ottobre. Questa mattina, gli organizzatori hanno presentato il programma completo della convention al MAM (Automobile and Fashion Museum), illustrando cosa possono aspettarsi i fan quando uno degli eventi di cultura pop più attesi d'Europa tornerà tra sole tre settimane.

Gamereactor era presente all'evento e, proprio come abbiamo fatto con la nostra ampia copertura SDCCM lo scorso anno, vi porteremo ancora una volta tutto ciò che dovete sapere sulla convention.



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Il direttore dell'evento Fernando Piquer e la responsabile della comunicazione Elisa López hanno inaugurato la presentazione svelando il secondo poster ufficiale della SDCCM 2026, creato dal rinomato artista John Romita Jr., il cui coinvolgimento era già stato annunciato a luglio. Come riconosceranno subito gli abitanti di Málaga, l'illustrazione utilizza una delle torri — anzi, l'unica completata — di "La Manquita", la Cattedrale di Málaga, ponendo accanto a essa due dei supereroi più riconoscibili dell'artista. Piquer ha invitato i fan dei fumetti a scoprire esattamente chi sono.

L'illustrazione finita appare così:

Secondo poster SDCCM 2026 creato da John Romita Jr. e dedicato a "La Manquita".

Piquer è poi passato al programma della convention, ai panel e agli ospiti. Sul fronte dei videogiochi, ha nuovamente sottolineato la presenza di Akira Yamaoka, noto soprattutto per il suo lavoro su Silent Hill, e Dave Jones, creatore di Lemmings e GTA. Miniature e collezionabili saranno rappresentati da Ángel Giráldez, mentre Jeremy Crawford tornerà per il programma di gioco di ruolo da tavolo. Il creatore di Captain Tsubasa, Yoichi Takahashi, nel frattempo, condurrà un workshop sotto forma di sessione di disegno dal vivo.

Uno dei panel più grandi annunciati per la convention vedrà la partecipazione di Karl Urban e Aya Cash, con Cash — che ha interpretato Stormfront in The Boys — confermato di nuovo durante la presentazione di oggi. Il loro panel si terrà giovedì alle 14:30 nella grande Hall M e sarà moderato da Ali Plumb.

Elijah Wood e Sean Astin saranno i protagonisti di un'altra grande sessione domenica alle 16:15, segnando il 25° anniversario del primo film in cui il pubblico li ha visti come Frodo e Sam.

One Piece avrà anche una presenza significativa. Piquer ha sottolineato che Iñaki Godoy, che interpreta Luffy nell'adattamento live-action di Netflix, partecipa raramente alle convention, ma trascorrerà due giorni a Málaga. Il suo panel nella Hall M è previsto per venerdì alle 12:30, con la partecipazione di Taz Skylar, che interpreta Sanji, e il regista Lukas Ettlin.

La partecipazione di Anthony Forrest, ricordato dai fan di Star Wars per aver interpretato un Imperial Stormtrooper nell'Episodio IV, sarà interamente dedicata a cause benefiche. La sua apparizione completerà la più ampia presenza della convention su Star Wars, che includerà anche la 501ª Legione e Natasha Liu Bordizzo, che interpreta Sabine Wren in Ahsoka.

Anche la presidente del San Diego Comic-Con International, Robin Ronlan, è apparsa durante l'evento tramite un messaggio preregistrato. Ha ringraziato il team di SDCCM per il loro lavoro, ha sottolineato l'importanza della comunità che si sta costruendo attorno all'evento a Málaga e ha elogiato la bellezza della città ospitante. Ronlan ha anche promesso che sarebbe stata presente di persona per incontrare i fan tra qualche settimana.

Il sindaco di Málaga Francisco de la Torre ha concluso la presentazione parlando degli sforzi di quella che ha definito "una città aperta". Ha anche indicato il Polo Digital di Málaga come quello che considera il terzo grande polo videoludico spagnolo dopo Barcellona e Madrid, prima di prevedere un altro grande successo per la seconda edizione della SDCCM.

Grazie ai contributi degli sponsor, la presentazione si è conclusa, lasciando l'intero programma ora in vista del ritorno del San Diego Comic-Con Málaga 2026 dal 1° al 4 ottobre.