Il San Diego Comic-Con Málaga 2026 vedrà come ospite speciale Richard Dean Anderson, star di Stargate SG-1 e MacGyver.
La star televisiva rafforza la prima ondata di conferme per l'evento di cultura pop di quest'anno, che sta vedendo un rallentamento nelle vendite dei biglietti.
Sebbene gli organizzatori siano sempre stati trasparenti su questo fin dalla fine della prima edizione, i biglietti per il San Diego Comic-Con Málaga sono più costosi quest'anno, con un pass di un giorno per adulti che costa €84,80. Questo, unito alla generale riluttanza dopo la controversa prima edizione - dove lunghe code e caldo soffocante sono stati protagonisti - non contribuisce affatto ad aumentare le vendite di quest'anno.
Al momento della stesura, i biglietti sono ancora disponibili per uno qualsiasi dei quattro giorni dell'evento, che si svolge dall'1 al 4 ottobre presso la FYCMA. Tuttavia, gli organizzatori, che hanno anche cambiato team di gestione, stanno facendo una prima ondata di annunci e conferme di ospiti speciali che parteciperanno all'evento, come Michael Rooker, John Romita Jr., Sean Astin (e Elijah Wood, possiamo confermare ora), Iñaki Godoy e ora anche la star televisiva Richard Dean Anderson. Conosciuto soprattutto per il suo leggendario ruolo di MacGyver nella serie TV omonima, Anderson è l'ultimo nome confermato per l'evento della cultura pop spagnola.
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