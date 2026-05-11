Il San Diego Comic-Con Málaga 2026 vedrà come ospite speciale Richard Dean Anderson, star di Stargate SG-1 e MacGyver.

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Sebbene gli organizzatori siano sempre stati trasparenti su questo fin dalla fine della prima edizione, i biglietti per il San Diego Comic-Con Málaga sono più costosi quest'anno, con un pass di un giorno per adulti che costa €84,80. Questo, unito alla generale riluttanza dopo la controversa prima edizione - dove lunghe code e caldo soffocante sono stati protagonisti - non contribuisce affatto ad aumentare le vendite di quest'anno.

Al momento della stesura, i biglietti sono ancora disponibili per uno qualsiasi dei quattro giorni dell'evento, che si svolge dall'1 al 4 ottobre presso la FYCMA. Tuttavia, gli organizzatori, che hanno anche cambiato team di gestione, stanno facendo una prima ondata di annunci e conferme di ospiti speciali che parteciperanno all'evento, come Michael Rooker, John Romita Jr., Sean Astin (e Elijah Wood, possiamo confermare ora), Iñaki Godoy e ora anche la star televisiva Richard Dean Anderson. Conosciuto soprattutto per il suo leggendario ruolo di MacGyver nella serie TV omonima, Anderson è l'ultimo nome confermato per l'evento della cultura pop spagnola.

Se desideri visitare SDCCM 2026 e non hai ancora ricevuto il pass o i biglietti giornalieri, puoi ottenerli tramite questo link.