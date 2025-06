Il San Diego Comic-Con Málaga annuncia il primo ospite e i nuovi biglietti in vendita la prossima settimana

HQ

Il Comic-Con di San Diego ospiterà la sua prima edizione internazionale quest'estate, dal 25 al 28 settembre, a Malaga, in Spagna. E dall'annuncio iniziale all'inizio di quest'anno, a cui Gamereactor ha partecipato con alcune notizie esclusive, non si sapeva molto di nuovo su questo evento... a parte l'entusiasmo iniziale da parte dei fan, che ha portato a un sold-out.

Per fortuna, il San Diego Comic-Con Málaga ha annunciato oggi che c'è una capacità crescente e i fan avranno un'altra opportunità di acquistare i biglietti la prossima settimana, mercoledì 25 giugno. I prezzi rimangono gli stessi, 50 euro + spese di gestione al giorno, un prezzo, riportano, è speciale per la prima volta, e aumenterà a 80 euro negli anni futuri.

Molti fan erano diffidenti nell'acquistare i biglietti per un evento senza sapere chi avrebbe partecipato. Per fortuna, il Comic-Con ha annunciato il primo ospite: Jim Lee, attuale Chief Creative Officer di DC Comics, noto per il suo lavoro su The Uncanny X-Men o sulla serie New 52 della Justice League.

Dovremo aspettare ancora per conoscere più ospiti, ma il San Diego Comic-Con Málaga promette oltre 300 ore di contenuti nei quattro giorni dell'evento, dal 25 al 28 settembre 2025. Ricorda, se vuoi i biglietti, mercoledì 25 giugno, alle 11:00 BST, 12:00 CEST, potrebbe essere la tua ultima possibilità.