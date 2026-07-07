Il San Diego Comic-Con Málaga annuncia una lista estesa di ospiti e partner per l'edizione 2026

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Il San Diego Comic-Con Málaga (seconda edizione, 1-4 ottobre 2026) ha appena annunciato sul palco 'Panel Cero' dell'evento una serie di nuovi ospiti da aggiungere agli annunci precedenti, come Iñaki Godoy ed Elijah Wood.

Fernando Piquer, direttore generale dell'evento per questa seconda edizione, ha anche confermato che il giornalista della BBC Ali Plumb condurrà alcuni dei panel e ha rivelato i seguenti nomi:



Karl Urban (The Boys, Mortal Kombat)

Richard Dean Anderson (MacGyver)

Sean Astin (Il Signore degli Anelli)

Manu Bennett (Spartacus)

Stefano Caselli (L'Uomo Ragno Straordinario)

Yingjue Linda Chen (Cacciatori di Troll)

Natasha Liu Bordizzo (Ahsoka)

Jake Busey (Truppe Nave Stellari)

Carmen Carnero (Capitan Marvel)

Mingjue Helen Chen (Cacciatori di Demoni K-Pop)

Chris Condon (Quel Sangue del Texas)

Jeremy Crawford (Dungeons & Dragons)

Dan Fogler (Animali Fantastici e Dove Trovarli)

Denise Gough (Andor)

John DiMaggio (Futurama)

Lukas Ettlin (One Piece)

Iñaki Godoy (One Piece)

Michael Golden (Il Vietnam)

Sean Gunn (Guardiani della Galassia)

Reiner Knizia (Città Perdute)

Juanjo Guarnido (Blacksad)

Phillip Kennedy Johnson (fumetti d'azione)

Michael Ironside (Richiamo totale)

Jorge Jiménez (Batman)

Dave Jones (Lemmings, GTA)

Christopher Lambert (Highlander)

Pepe Larraz (Casa degli X)

Álvaro Martínez Bueno (La bella casa sul lago)

David Messina (Star Trek)

Dina Meyer (Truppe Nave Stellari)

Jason Lee (Mi chiamo Earl)

Rick Leonardi (Spider-Man 2099)

Laia López (Luna alla fragola)

Pat Mills (2000 d.C.)

Dan Mora (Batman/Superman: Il Migliore del Mondo)

Kristian Nairn (Il Trono di Spade)

Pascu y Rodri (Destripando la Historia)

John Romita Jr. (L'Uomo Ragno Straordinario)

Michael Rooker (Guardiani della Galassia)

Denise Richards (Truppe Astronavi)

Kevin Sussman (La teoria del Big Bang)

Yoshihiro Ueda (Dragon Ball Z)

Casper Van Dien (Truppe Navi Stellari)

Michael Walsh (La Moneta d'Argento)

Shin'ichirō Watanabe (Bebop Cowboy)

Deborah Ann Woll (True Blood)

Akira Yamaoka (Silent Hill)

Kevin Smith (impiegati)

Mira Sorvino (Afrodite Potente)

Yoichi Takahashi (Capitano Tsubasa)

Elijah Wood (Il Signore degli Anelli)



Inoltre, il regista ha svelato il primo poster ufficiale per SDCCM 2ª Edizione, progettato da Mingjue Helen Chen, nota per il suo lavoro su K-pop Demon Hunters. L'artista veterano lavora nell'animazione da 20 anni, su progetti che vanno da Big Hero 6 a Raya e l'ultimo drago e al nuovo Charlie e la fabbrica di cioccolato di Netflix. Nella sua illustrazione per la convention, creò personaggi che prima non esistevano e cercò di riflettere l'architettura di Málaga sullo sfondo.

Panel Cero de la San Diego Comic-Con Málaga.

Akira Yamaoka terrà un concerto al San Diego Comic-Con Málaga

Infine, durante quella sessione di domande e risposte, il direttore ha parlato con Gamereactor, rivelando di più sulla Gaming Plaza, l'area videogiochi e il suo focus tematico. Le industrie europea e spagnola saranno meglio rappresentate, e Piquer ha sottolineato l'annuncio di oggi di Dave Jones (Lemmings, GTA) e ha confermato a Gamereactor che Akira Yamaoka terrà un concerto al SDCCM. Inoltre, sarà "probabilmente la sezione che riceverà più annunci nelle prossime sei settimane", con talenti globali ancora da confermare e panel attualmente organizzati con vari editori.

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