Il San Diego Comic-Con Málaga conferma il creatore di Captain Tsubasa: Yoichi Takahashi

HQ

Quando abbiamo recentemente riportato la conferma della partecipazione di Emily Rudd al San Diego Comic-Con Málaga - l'attrice che interpreta Nami nell'adattamento live-action Netflix di One Piece - avevamo già suggerito che gli organizzatori sembravano aumentare il ritmo degli annunci di grandi nomi per l'evento di quest'anno.

E oggi sembra che ci sia un consenso generale sul fatto che la lista degli ospiti confermati sia appena stata alzata di un livello, perché quest'anno SDCCM 2026 accoglierà la leggenda del manga e creatore del Capitano Tsubasa, Yoichi Takahashi. Il mangaka e creatore dell'universo del football parteciperà alla convention per tutti e quattro i giorni. Questo significa che, qualunque biglietto singolo tu acquisti, avrai la possibilità di incontrare il master.

Yoichi Takahashi è motivo sufficiente per incoraggiarti a confermare la tua partecipazione al San Diego Comic-Con di Málaga? Ricorda che puoi acquistare i biglietti ora sul sito web.