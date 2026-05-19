Il santuario greco per gatti offre vitto e alloggio gratuiti per i volontari, trascorre le giornate coccolando i felini

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Ecco il lavoro dei sogni per tutti voi amanti dei gatti. Sull'isola greca di Syros, ora servono volontari per aiutare a prendersi cura dei gatti lì. E la cosa migliore di tutte? L'organizzazione offre vitto e alloggio gratuiti, colazione e spese di soggiorno a chiunque rimanga almeno un mese.

Il lavoro consiste nel passare circa cinque ore al giorno, cinque giorni a settimana, a nutrire, fare il bagno, giocare e coccolare i gatti salvati per strada. L'organizzazione si definisce una parte importante di Syros, proprio perché gestisce la grande popolazione di gatti senza tetto attraverso la cura e l'amore.

Syros Cats esiste dai primi anni '90 e ha precedentemente collaborato con God's Little People Cat Rescue, che è stato protagonista della serie Netflix Cat People. Insieme, le due organizzazioni hanno contribuito a cambiare la percezione delle persone sui gatti randagi e hanno reso Syros conosciuto a livello internazionale.

Purtroppo, le domande per il 2026 sono già chiuse a causa dell'elevato numero di candidati interessati, ma si prevede che nuove domande apriranno questo autunno per la prossima stagione.

È qualcosa su cui ti vedi a lavorare?