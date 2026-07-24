Il sassofonista dei Pink Panther Plas Johnson è venuto a mancare

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Sospettiamo che pochi di voi conoscano il sassofonista Plas Johnson, ma siamo abbastanza sicuri che la maggior parte di voi abbia ascoltato la sua musica. È l'uomo che interpretò il tema incredibilmente iconico e groovy de La Pantera Rosa nel 1963, una commedia con Peter Sellers nel ruolo dell'impacciato ispettore Clouseau.

Anche se questo è stato certamente un ruolo iconico che molti ricordano, osiamo dire che ancora più persone conoscono il personaggio dai titoli di apertura del film, in particolare la Pantera Rosa stessa. La Pantera era originariamente pensata come solo un espediente divertente, ma il personaggio dei cartoni animati divenne incredibilmente popolare e diede origine sia a film che a serie TV, vincendo persino un Oscar.

Sebbene i film d'animazione spesso esilaranti si reggano da soli, non c'è dubbio che il lavoro di Plas Johnson con la sigla (composta da Henry Mancini) sia stato una parte fondamentale del loro successo. Ed è così con tristezza che riportiamo che è purtroppo venuto a mancare all'età di 94 anni.

Oltre alla sigla di The Pink Panther, Johnson era un musicista molto stimato a Hollywood che suonò con molte delle più grandi star degli anni '60, tra cui Ella Fitzgerald, Frank Sinatra e Nat "King" Cole. Riguardo alla musica iconica dei Pink Panthers, una volta disse che era subito ovvio che la storia era stata fatta e che tutto si era sistemato quasi all'istante:

"Abbiamo fatto solo due riprese, credo. Quando abbiamo finito, tutti hanno applaudito — anche i suonatori di archi. E questo è dire qualcosa... Non applaudono mai nulla."