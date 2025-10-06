Il Saturday Night Live prende in giro JK Rowling per le sue opinioni sui diritti dei trans
Lo spettacolo comico utilizza l'amato elfo domestico di Harry Potter per satireggiare la posizione dell'autore sui diritti dei trans.
I commenti di JK Rowling hanno suscitato un ampio dibattito negli ultimi tempi. Alcuni sostengono le sue opinioni, mentre altri si oppongono. Ora, il Saturday Night Live è tornato con una visione tagliente e umoristica delle controverse opinioni di JK Rowling sull'identità di genere. Nella premiere della stagione 51, Bowen Yang è apparso nei panni di Dobby l'elfo domestico durante "Weekend Update", affermando nervosamente che il suo "padrone" lo ha mandato a spiegare cosa definisce una donna. Lo sketch ha fatto riferimento alle affermazioni retroattive sulla diversità della Rowling e ha preso in giro i suoi scontri con le star di Harry Potter sui diritti dei trans, chiudendo con Dobby che tiene in mano una maglietta che simboleggia la libertà e mescolando la satira con i commenti della cultura pop in una performance che arriva nel mezzo di un rinnovato dibattito pubblico sulle dichiarazioni della Rowling e sulla sua faida in corso con Emma Watson. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo nel video qui sotto. Cosa ne pensa? J.K. Rowling: pro o contro?