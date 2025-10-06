Il Saturday Night Live prende in giro JK Rowling per le sue opinioni sui diritti dei trans

HQ

I commenti di JK Rowling hanno suscitato un ampio dibattito negli ultimi tempi. Alcuni sostengono le sue opinioni, mentre altri si oppongono. Ora, il Saturday Night Live è tornato con una visione tagliente e umoristica delle controverse opinioni di JK Rowling sull'identità di genere. Nella premiere della stagione 51, Bowen Yang è apparso nei panni di Dobby l'elfo domestico durante "Weekend Update", affermando nervosamente che il suo "padrone" lo ha mandato a spiegare cosa definisce una donna. Lo sketch ha fatto riferimento alle affermazioni retroattive sulla diversità della Rowling e ha preso in giro i suoi scontri con le star di Harry Potter sui diritti dei trans, chiudendo con Dobby che tiene in mano una maglietta che simboleggia la libertà e mescolando la satira con i commenti della cultura pop in una performance che arriva nel mezzo di un rinnovato dibattito pubblico sulle dichiarazioni della Rowling e sulla sua faida in corso con Emma Watson. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo nel video qui sotto. Cosa ne pensa? J.K. Rowling: pro o contro?