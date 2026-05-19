Il Season Pack 2026 di F1 25 sarà svelato più avanti questa settimana

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È stato rivelato tempo fa che l'edizione 2025 del gioco F1 di Codemasters sarebbe stata l'ultima per un paio d'anni, poiché la serie avrebbe saltato un'edizione definita del 2026 per offrire invece un aggiornamento per la versione 2025 che avrebbe allineato il gioco alla vera stagione 2026.

Mentre aspettiamo di saperne di più su ciò che questo offrirà, EA e Codemasters hanno ora confermato che il Season Pack 2026 sarà svelato integralmente entro la fine di questa settimana, il 20 maggio, con un trailer che verrà condiviso domani.

In sostanza, possiamo aspettarci che eventuali cambiamenti di piloti, personale e auto si riflettano nel gioco, incluso l'arrivo di Cadillac come undicesima squadra in griglia con Valtteri Bottas di nuovo al volante e protagonista anche della copertina di questo Season Pack.

Non è chiaro quanto sarà grande questo pacchetto né come sarà prezzato, ma una ragionevole ipotesi è che il lancio sia più vicino che più lontano, tutto per assicurarsi che il pacchetto arrivi mentre la vera stagione ha ancora molto da offrire.