Il secondo DLC di The Rise of the Golden Idol è ora disponibile

Cosa si ottiene quando si mescolano antiche profezie, presunti poteri divini e una profonda cospirazione che arriva fino a un monarca? Bene, ottieni The Lemurian Phoenix, il secondo DLC per il puzzle d'avventura di Color Gray Games The Rise of the Golden Idol.

Come nel caso del primo DLC del gioco, The Sins of New Wells, abbiamo accesso a una manciata di nuovi casi da esplorare, ognuno dei quali svela un pezzo di un mistero più ampio. Se hai accesso al pass investigativo, la Fenice Lemuriana sarà inclusa. Altrimenti, puoi acquistare il DLC singolarmente per £ 4,99 / € 5,89.

The Rise of the Golden Idol è stato rilasciato per la prima volta nel novembre 2024 e ci ha impressionato con il suo gameplay complicato ma gratificante, la grafica unica e l'infinita attenzione ai dettagli. Dai un'occhiata alla nostra recensione del gioco completo qui e al trailer di The Lemurian Phoenix qui sotto: