Il secondo DLC di Two Point Museum si concentrerà sulle meraviglie della fauna selvatica

HQ

Considerando che Two Point Studios ha fornito giochi di simulazione incentrati su un ospedale, un campus universitario e ora un museo, ti starai chiedendo se il futuro riserverà un progetto zoo? Si scopre che non ne ha bisogno, poiché Two Point Museum ha già tutte le cure per gli animali di cui potresti aver bisogno.

Oltre agli acquari disponibili in alcune località del gioco (e in qualche modo anche ai fantasmi non vivi o ai mostri spaventosi), presto sarai in grado di allevare e prenderti cura anche della fauna selvatica non acquatica.

È stato annunciato il secondo DLC del gioco, noto come Zooseum. Si tratta di un'aggiunta post-lancio che porta una nuova location "dedicata interamente alle meraviglie della fauna selvatica" e in essa ci si può aspettare di utilizzare Wildlife Experts per trovare animali bisognosi di salvataggio che possono essere curati, allevati e poi ri-selvatici. I dettagli completi di ciò che verrà offerto non sono ancora stati spiegati, ma ci viene promessa "un'incredibile varietà di creature" e modi per espandere "il tuo museo in modi emozionanti e inaspettati".

Il Zooseum non ha ancora una data di lancio, ma dovremmo aspettarci presto ulteriori informazioni. Allo stesso modo, per coloro che desiderano entrare in Two Point Museum su Nintendo Switch 2, questa versione del gioco viene lanciata oggi.