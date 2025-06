Il secondo hotfix di MindsEye è uscito e risolve un mucchio di bug e problemi

HQ

Build a Rocket Boy ha debuttato con il suo secondo hotfix per MindsEye, un aggiornamento che mira a migliorare alcune parti fondamentali del gioco, eliminare i bug e risolvere diversi problemi segnalati. Non si tratta di un hotfix massiccio, ma copre un ampio grado di basi, dimostrando che lo sviluppatore è impegnato a portare il gioco in forma di combattimento.

Per quanto riguarda gli argomenti di questo hotfix, le note complete sulla patch possono essere visualizzate di seguito:



Miglioramenti continui delle prestazioni relativi all'utilizzo di CPU, GPU e memoria.



Risolto un problema con le collisioni tra veicoli controllati dall'IA.



Risolve alcuni problemi che causavano l'arresto anomalo del gioco.



Risolta la situazione per cui i giocatori potevano fallire una missione durante il filmato nella missione "Doxxed".



L'auto del cielo rosso non può più essere distrutta durante un filmato.



Le molle del passeggino si contraggono correttamente e le gomme slittano durante la guida con il Motion Blur disattivato.



Rimosso un collisore invisibile che bloccava l'avanzamento della missione "Un nuovo compagno".



Risolto un problema con la scomparsa del veicolo all'obiettivo nella missione "Un nuovo compagno".



Risolto un problema per cui le armi DPR e Delta.45 si attaccavano l'una all'altra.



Risolte le scintille VFX che apparivano troppo luminose sui droni danneggiati.



Personaggi IA rettificati che impugnano armi con un angolo di 90 gradi.



Corrette le immagini delle deformazioni di alcuni modelli di personaggi maschili quando vengono colpite dai veicoli.



Solo PC:



Costruire. MindsEye: La telecamera dell'editor può ora ritagliare la mappa e gli oggetti statici.



Aggiunta di un avviso per gli utenti di CPU AMD che non hanno eseguito l'aggiornamento a una versione di Windows con miglioramenti delle prestazioni di previsione dei rami.



La patch è disponibile su tutte le piattaforme e, come afferma lo sviluppatore, intende "continuare a rilasciare aggiornamenti regolari e lavorare a stretto contatto con la community per migliorare l'esperienza. Siamo pienamente impegnati a fare tutto il possibile per dare seguito al tuo feedback".