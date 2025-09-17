Il secondo playtest di Exoborne è ora disponibile su Steam

HQ

Se sei un lettore abituale di Gamereactor, probabilmente conosci Exoborne. Lo sparatutto a estrazione a squadre per tre giocatori che si concentra sul combattimento PvE basato sull'uso di exo-tute meccaniche personalizzabili chiamate Exo-Rigs.

Abbiamo seguito lo sviluppo di Sharkmob con grande interesse e siamo stati anche in grado di giocarci di recente alla Gamescom, oltre a intervistare il fondatore dello studio e CMCO Martin Hultberg, che potete vedere qui sotto.

HQ

E non vediamo l'ora di giocarci ancora di più, e ora puoi unirti al gioco, perché il secondo Exoborne Playtest è appena stato rilasciato su Steam, che durerà dal 16 settembre al 7 ottobre. Puoi accedervi iscrivendoti dal sito ufficiale del gioco o direttamente dalla pagina del negozio di Valve.

Hai intenzione di provare Exoborne nelle prossime settimane?