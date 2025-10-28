Il secondo portiere dell'Inter Josep Martínez ha colpito mortalmente una persona anziana con la sua auto

HQ

Un tragico incidente è accaduto lunedì mattina a Milano. Josep Martínez, secondo portiere dell'Inter, ha investito con la sua auto un uomo di 81 anni su una sedia a rotelle, che è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto a Fenegró, vicino a Como, intorno alle 9:30, non lontano dai campi di allenamento dell'Inter, dove il portiere potrebbe essersi recato in auto.

Secondo un rapporto di Repubblica, l'uomo ha avuto un malore improvviso e ha virato nella corsia dove stava guidando Martínez. Il portiere si fermò immediatamente per prestare i primi soccorsi, ma non poté fare nulla, e rimase scioccato e colpito dall'improvviso e tragico incidente.

Martínez, 27 anni, ha firmato per l'Inter nel 2024, giocando come secondo portiere dietro Yann Sommer, collezionando dieci presenze in stagione, principalmente in Coppa Italia e Serie A. Finora ha collezionato due presenze con il club italiano. È stato il portiere principale del Genoa, anche in Serie A, e in precedenza ha giocato nell'RB Leipzig, squadra della Bundesliga, e nella squadra spagnola del Las Palmas.