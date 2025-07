Il secondo sguardo a Zootropolis 2 include una sessione di terapia brutalmente onesta

HQ

La Disney ha appena presentato il secondo trailer di Zootropolis 2 (o Zootopia 2 come è noto in alcune altre regioni). Il sequel animato che debutterà nei cinema a partire da novembre, diventando la grande scommessa del weekend del Ringraziamento della Disney (comeMoana 2 lo è stato l'anno scorso), riporterà Jason Bateman nei panni della volpe Nick Wilde e Ginnifer Goodwin nei panni del coniglio Judy Hopps, il tutto mentre la coppia intraprende un'altra grande avventura attraverso l'utopia animale.

Quest'ultimo trailer inizia vedendo i partner Wilde e Hopps in una sessione di terapia straziante e onesta, il tutto prima di ottenere circa 90 secondi di intensa avventura, con cenni e riferimenti al mondo più ampio e al cast stellare che compone questo sequel.

Per quanto riguarda la trama ufficiale, la sinossi è la seguente: "Dopo aver risolto il più grande caso nella storia di Zootropolis, i poliziotti alle prime armi Judy Hopps (voce di Ginnifer Goodwin) e Nick Wilde (voce di Jason Bateman) scoprono che la loro collaborazione non è così solida come pensavano quando il capo Bogo (voce di Idris Elba) ordina loro di unirsi al programma di consulenza Partners in Crisis. Ma non ci vuole molto perché la loro collaborazione venga messa a dura prova quando si ritrovano sul sentiero tortuoso di un mistero legato all'arrivo di un serpente velenoso nella metropoli animale. Il trailer, il poster e le immagini fisse del trailer sono ora disponibili per il download e la condivisione".

Con la data della premiere fissata per il 26 novembre, puoi vedere l'ultimo trailer di Zootropolis 2 qui sotto.