Il secondo trailer di Now You See Me: Now You Don't è pieno di trucchi a bizzeffe

Now You See Me: Now You Don't ha appena svelato il suo secondo trailer, e abbiamo qualche dettaglio in più sulla storia, oltre a dare un'occhiata migliore ai trucchi (che sono fondamentalmente solo vera magia a questo punto) che appariranno nel film.

All'inizio del film, i Cavalieri (composti dalle star Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Isla Fisher e Dave Franco) si sono sciolti e stanno per essere rimessi insieme da tre nuovi maghi (interpretati da Dominic Sessa, Ariana Greenblatt e Justice Smith). All'inizio le nuove e le vecchie generazioni sembrano scontrarsi, ma devono lavorare insieme per impedire a una malvagia Rosamund Pike di riciclare denaro. E uccidere le persone. Uccide anche le persone.

Sembra che nel corso del film Jesse Eisenberg dovrà fare affidamento sui tre giovani maghi per portare a termine l'ennesima audace rapina, poiché in quella che sembra la sequenza finale del film Franco, Fisher e Harrelson sono per lo più invisibili. Certo, si tratta solo di speculazioni, ma avrebbe senso dare più lustro ai tre nuovi arrivati.

Now You See Me: Now You Don't esce il 14 novembre.