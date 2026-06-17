Il secondo vertice UK-UE si terrà a fine luglio

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Molti leader mondiali sono attualmente in Francia e partecipano al Vertice del G7, ma questa non sarà l'ultima volta che vedremo molti grandi attori politici in un unico luogo quest'estate.

Il secondo Vertice UK-UE è ufficialmente fissato per il 22 luglio, e qui sarà il luogo in cui i leader UE e il Primo Ministro e il gabinetto del Regno Unito si riuniranno per far evolvere il loro rapporto e altrimenti puntare ad affrontare alcune questioni chiave che riguardano l'Europa.

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha commentato ciò che il vertice intende affrontare, sottolineando che ci sarà un focus sull'affrontare "il costo della vita, aumentare l'occupazione e creare opportunità per i giovani." Oltre a questo, Starmer promette di mantenere l'obiettivo di risettare "la nostra relazione e mettere la Gran Bretagna al centro dell'Europa."

La posizione esatta della vetta deve ancora essere confermata.