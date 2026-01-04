Il sedere di Timothée Chalamet è stato davvero sculacciato in Marty Supreme

HQ

Penso che quando hai qualcuno disposto a fare il tuo doppio a Hollywood, allora ce l'hai fatta davvero. Questo è stato il caso di Timothée Chalamet durante le riprese Marty Supreme, quando all'attore è stato offerto un controfigura per una scena di sculacciata in cui viene colpito con una racchetta da ping pong da Kevin O'Leary di Shark Tank.

Parlando con Variety, O'Leary ha rivelato che Chalamet ha rifiutato il "controfigura del sedere" e invece si è lasciato colpire ripetutamente con la racchetta. "Quando è arrivato il momento di colpirlo, c'è stato uno stunt. C'era un doppio," ha detto. "[Chalamet] non lo farebbe. Ha detto che lo farà da solo. Non voleva che un altro idiota venisse immortalato."

La scena doveva coinvolgere una paletta di scena, ma poiché si è rotta nella prima ripresa, è stata usata una vera e propria. La scena apparentemente ha richiesto ore per essere girata e circa 40 riprese. "Josh diceva: 'Devi essere più duro,'" Disse O'Leary. "Lo stavo davvero colpiendo."

Quindi, se vedi Timmy Tim seduto in modo impacciato in qualche prossima stampa per Marty Supreme, ora sai perché.